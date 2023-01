The Fantrax NMA-11 Cup: Qualifying

As we move into the second half of the season we have our second Fantrax cup. The first cup of the year, the hard-fought NMA “Blog Cup”, saw Sir Boy United FC triumph as recorded here, so congratulations to them. Our second cup started with everyone again in contention, and qualification was determined by the league positions at the end of game week 20.

This cup is run on a head-to-head basis, so there’s a good amount of fortune needed to avoid the in-form teams each round. To make it a bit more like England’s FA Cup, I have seeded teams, so that the higher-placed teams enter the competition later on, just as the Premier League and Championship teams enter the real FA Cup at round 3. Just for a bit of fun, I have allocated a real team alongside each fantasy team, based on league positions at the conclusion of GW-20. Last year it was pseudo-Southampton who won the NMA-11 Cup, defeating pseudo-Manchester City in the final, so you never know! (And on January 11 this year, the real Southampton defeated the real Manchester City in the EFL Cup, so you never never know!)

At the time of qualifying, our NMA-11 league had 306 teams in it, so nearly half of the teams have fallen at the first hurdle. This is a huge increase on last year, where we had 165 teams and so only a handful of non-qualifiers. Commiserations if you’ve failed to qualify — There’s always next year!

Here are the qualifying positions in full:

NMA-11 Cup qualifiers, based on week 20 league positions Qualifying position Team Eqivalent team Overal points Equivalent league Qualifying position Team Eqivalent team Overal points Equivalent league 1 Team stallexpress Arsenal 2459.5 Premier league 2 EPL GALACTICOS Manchester City 2456 Premier league 3 Jay spearing Manchester United 2433.5 Premier league 4 ching Newcastle United 2409 Premier league 5 Team KenM Tottenham Hotspur 2406.5 Premier league 6 Team Enadiz2015 Fulham 2402 Premier league 7 Team Rockdelux Brighton & Hove Albion 2387 Premier league 8 DISCO ARGYLE Brentford 2368.5 Premier league 9 Team stormtrooper84 Liverpool 2365.5 Premier league 10 [TyF] CutThroatPiranhas Chelsea 2364.5 Premier league 11 The Motley Crewe Aston Villa 2352.5 Premier league 12 Team buitre Crystal Palace 2342 Premier league 13 Goat Messi Nottingham Forest 2341.5 Premier league 14 Sir Boy United FC Leeds United 2339 Premier league 15 Sparta FC Leicester City 2338.5 Premier league 16 Team Colecole Wolverhampton Wanderers 2335.5 Premier league 17 THKSFIGHT Bournemouth 2324.5 Premier league 18 Fantastic XI West Ham United 2324 Premier league 19 183168 Everton 2322 Premier league 20 Smoke & Mirrors Southampton 2305.5 Premier league 21 OGZ Hall Of Fame Burnley 2304.5 Championship 22 Team Captaingerrard Sheffield United 2302 Championship 24 Whithy Dragons Watford 2291 Championship 23 Team msneezie31 Middlesbrough 2289.5 Championship 25 cincyman Blackburn Rovers 2287.5 Championship 26 Shock The Monkey West Bromwich Albion 2282.5 Championship 27 GREEK SUNSEEKER Norwich City 2274.5 Championship 28 Team OGL1 Millwall 2274.5 Championship 29 [TyF] Ozdal City Luton Town 2268.5 Championship 30 Alehouse WAGs Sunderland 2268 Championship 31 AREIRTE HELLAS Swansea City 2260.5 Championship 32 Jfdi Queens Park Rangers 2257.5 Championship 33 Team Chris_Manfredi Preston North End 2252.5 Championship 34 Galbatoreix Reading 2249 Championship 35 Team paulys_dreamteam Coventry City 2241.5 Championship 36 Team DavidBrian Hull City 2241 Championship 37 Wednesday23 Bristol City 2230 Championship 38 Team sakiv Birmingham City 2230 Championship 39 Team 1998jjb Rotherham United 2226.5 Championship 40 Leo Messy Stoke City 2222 Championship 41 Team ivangyc Cardiff City 2219 Championship 42 Team durotrulo Huddersfield Town 2208 Championship 43 Young Lions FA Blackpool 2206.5 Championship 44 Team AddisBuna Wigan Athletic 2205.5 Championship 45 Ultimate AGFC Plymouth Argyle 2200 League 1 46 Team MIFFY_FC Sheffield Wednesday 2191 League 1 47 Team saxo Ipswich Town 2188 League 1 48 Ano's team 2022/23 Derby County 2188 League 1 49 [TyF] Ragasaki Bolton Wanderers 2186.5 League 1 50 Paphos Toffees Barnsley 2181.5 League 1 51 Kostas Hotspurs Peterborough United 2181 League 1 52 Team Stijnen Wycombe Wanderers 2179 League 1 53 Aletico JP Bristol Rovers 2179 League 1 54 Omonoia FC Exeter City 2178 League 1 55 Tolaria Port Vale 2176.5 League 1 56 [TyF] INGU Academy Charlton Athletic 2172 League 1 57 Haalandaise Oxford United 2170 League 1 58 SuperPatco Shrewsbury Town 2155.5 League 1 59 FC Hothouses Portsmouth 2147.5 League 1 60 1Arsenal Lincoln City 2147 League 1 61 Team JBautista125 Fleetwood Town 2137.5 League 1 62 Hooligans United Cheltenham Town 2137 League 1 63 Pigs F.C Accrington Stanley 2134.5 League 1 64 Kavedas Morecambe 2130 League 1 65 Lua Lua Cambridge United 2123 League 1 66 [TyF] Nunezbian MK Dons 2122.5 League 1 67 Team BlueBloodedx Burton Albion 2113 League 1 68 Team redstoglory Forest Green Rovers 2106.5 League 1 69 PPQ Leyton Orient 2094 League 2 70 Bravo United Stevenage 2079 League 2 71 Team CathalDonnelly Northampton Town 2072 League 2 72 Team Pikey666 Carlisle United 2071.5 League 2 72 Fight to the Last Ukrainian Salford City 2065.5 League 2 74 I Toooold You!!! Swindon Town 2062 League 2 75 Team StuB Bradford City 2059.5 League 2 77 HardasChuck Barrow 2059.5 League 2 76 AKC Mansfield Town 2052.5 League 2 78 Team taquito Stockport County 2041.5 League 2 79 [TyF] London_FC Walsall 2036.5 League 2 80 Team c444si Doncaster Rovers 2036 League 2 81 Cikupa Fantasy AFC Wimbledon 2028 League 2 82 Ledang LFC Sutton United 2027.5 League 2 83 ☘️Allez Allez Allez Tranmere Rovers 2025 League 2 84 Real Madrid Grimsby Town 2017.5 League 2 85 Team Baziu Crewe Alexandra 2002 League 2 86 Team mmdan112 Newport County 2001 League 2 87 teamanjewood Colchester United 1994.5 League 2 88 juve Harrogate Town 1992 League 2 89 Team JenJen11 Crawley Town 1991 League 2 90 Nic Rochdale 1987.5 League 2 91 Bilbao Baggins Hartlepool United 1987 League 2 92 MKH Gillingham 1963 League 2 93 Vicenza Calcio Notts County 1961 National league 94 Team BrotherGreat Wrexham 1953 National league 95 Andy (Salary) Capp Woking 1951.5 National league 96 Team wengc1980 Chesterfield 1950.5 National league 97 Team Galbally Barnet 1940.5 National league 98 [TyF] SAROMAGDEN84 Southend United 1933.5 National league 99 2NE1 Dagenham & Redbridge 1930 National league 100 EPL GALACTICO'S Bromley 1911 National league 101 Christian Soldiers Wealdstone 1906.5 National league 102 FC Goldie Altrincham 1905.5 National league 103 BOOMSHAKALAKAS Eastleigh 1885 National league 104 Awthena FC Boreham Wood 1879.5 National league 105 dolarich Solihull Moors 1863 National league 106 Haaland Oates York City 1845 National league 107 The Mighty Maxio Halifax Town 1844 National league 108 Bumbling Bois Dorking Wanderers 1839 National league 109 Team G2FC Aldershot Town 1837.5 National league 110 Nutty United Maidenhead United 1829 National league 111 Cactus Functus Yeovil Town 1817 National league 112 Team DongRom Oldham Athletic 1811.5 National league 113 Ngolo Ngolo Kante Gateshead 1810 National league 114 Bottlers Torquay United 1800.5 National league 115 LatchKeyKid Maidstone United 1797.5 National league 116 Team 3timelucky Scunthorpe United 1795 National league North 117 Team intheorist King's Lynn Town 1786.5 National league South 118 [TyF] KOBRADOVICH Ebbsfleet 1786.5 National league North 119 XMEN1892 Fylde 1784.5 National league South 120 Crossfire Hurricane Dartford 1782.5 National league North 121 Team christopherm1 Darlington 1779.5 National league South 122 Liverpool1 Havant & Waterlooville 1776 National league North 123 Nerauzzurri Brackley Town 1772 National league South 124 SIMPLY THE BEST Worthing 1769.5 National league North 125 Le Titans 11 Scarborough Athletic 1767 National league South 126 Easton FC Chelmsford City 1762.5 National league North 127 Team donnelly2007 Chester FC 1757 National league South 128 Team Conoo3 Oxford City 1744 National league North 129 ivan4eg Chorley 1727.5 National league South 130 Scootlands St Albans City 1713 National league North 131 Joeyis Gloucester City 1711 National league South 132 Burkingham FC Eastbourne Borough 1697.5 National league North 133 Vidukas Bar and Grill Banbury United 1675 National league South 134 NBSVV11 Braintree Town 1672.5 National league North 135 West Spam United Southport 1669 National league South 136 Tsing Yi PPL Tonbridge Angels 1667.5 National league North 137 Brisa Peterborough Sports 1664.5 National league South 138 Toni's Win. Bath City 1659 National league North 139 Red4Ever Alfreton Town 1655.5 National league South 140 Onana_Whatshisname Farnborough Town 1652.5 National league North 141 The_Tito Spennymoor Town 1641.5 National league South 142 Spoonthumb FC Hemel Hempstead Town 1638 National league North 143 PAOK Kidderminster Harriers 1634.5 National league South 144 Binchokeo FC Welling United 1633.5 National league North 145 FatmanCartman FC Hereford United 1631.5 National league South 146 Chudley Cannons Dulwich Hamlet 1625 National league North 147 OOMUNGA Leamington FC 1624 National league South 148 Voetbal FC Dover Athletic 1622.5 National league North 149 Team tampatonz Curzon Ashton 1609.5 National league South 150 JjamMCFC 22 Taunton Town 1607.5 National league North 151 RenLowe Bradford Park Avenue 1597.5 National league South 152 Baltimore Oreos Slough Town 1594 National league North 153 Toonami Boston United 1591.5 National league South 154 Arsenal FC Hampton & Richmond 1578 National league North 155 Team sean_mck23 Buxton 1575 National league South 156 AdaptPremie 11 Chippenham Town 1572.5 National league North 157 Lowmer 1572.5 Non-qualifier 158 CeleryFC 1571.5 Non-qualifier 159 Aloro 1570.5 Non-qualifier 160 RooniesGoonies 1541 Non-qualifier 161 TieuSo 1529 Non-qualifier 162 King Henry XI 1523.5 Non-qualifier 163 FLORIDA 1519.5 Non-qualifier 164 D-Piero 1500 Non-qualifier 165 Tykk 1492.5 Non-qualifier 166 Big Ron 1484 Non-qualifier 167 Colorado Reds 1470.5 Non-qualifier 168 Team TennisBone 1463.5 Non-qualifier 169 Chelsea 1457.5 Non-qualifier 170 Mr_miyagi 1428 Non-qualifier 171 Tinlee 1412 Non-qualifier 172 KNIGHT FC 1404 Non-qualifier 173 4.) Arsenal 1391.5 Non-qualifier 174 Outlaws 1354.5 Non-qualifier 175 Paris Saint-James Mann 1352.5 Non-qualifier 176 Rita_Blanca 1340.5 Non-qualifier 177 GREGORY 1322.5 Non-qualifier 178 Ravidson 1320.5 Non-qualifier 179 American Reds 1319.5 Non-qualifier 180 carlosfc 1314.5 Non-qualifier 181 GUnited 1298 Non-qualifier 182 Tsunami 1278 Non-qualifier 183 Arsenal Gunners 1245.5 Non-qualifier 184 Arsenal Football Baby 1240.5 Non-qualifier 185 Spuds 1237.5 Non-qualifier 186 khalif omar 1235 Non-qualifier 187 scheister5 1234.5 Non-qualifier 188 EPIC 1210.5 Non-qualifier 189 Green team 1208 Non-qualifier 190 Ainawn FC 1200.5 Non-qualifier 191 rugbyYo 1200.5 Non-qualifier 192 Gyan John 1196 Non-qualifier 193 Hunter fc 1183 Non-qualifier 194 Red Wave F.C 1166 Non-qualifier 195 Wizzy FC 1149 Non-qualifier 196 dortmund 1124 Non-qualifier 197 Man city ug 1113 Non-qualifier 198 Rototo 1112 Non-qualifier 199 King James 1109.5 Non-qualifier 200 ekay jr 1102.5 Non-qualifier 201 Hibees 1098.5 Non-qualifier 202 squirthound 1094.5 Non-qualifier 203 Nesanesa fc 1089 Non-qualifier 204 Wide dream 1078.5 Non-qualifier 205 Lazy Boyz 1077.5 Non-qualifier 206 Glory FC 1077.5 Non-qualifier 207 Goonersarius 1076 Non-qualifier 208 Montagfc 1068 Non-qualifier 209 Arsensarmy 1067.5 Non-qualifier 210 420 1064.5 Non-qualifier 211 Bam Shed 1057 Non-qualifier 212 stankysocks 1048 Non-qualifier 213 minhnc_1 1038 Non-qualifier 214 United fc 1033 Non-qualifier 215 man u 1024 Non-qualifier 216 chelseafutbol 984 Non-qualifier 217 Man. City 982.5 Non-qualifier 218 Mambo Jambo 973 Non-qualifier 219 Balls ertz 946 Non-qualifier 220 critical fc 941 Non-qualifier 221 Red bulls 940 Non-qualifier 222 Atlantis FC 939.5 Non-qualifier 223 Arugoat 936 Non-qualifier 224 Ola FC 934.5 Non-qualifier 225 RSW 916 Non-qualifier 226 Dodgy Barnets 914.5 Non-qualifier 227 titans football club 910.5 Non-qualifier 228 Wicked Left Foot 893.5 Non-qualifier 229 Hamilton 891 Non-qualifier 230 Fjejldfb 888 Non-qualifier 231 poopy_doopy 882 Non-qualifier 232 FC Athletic 1960 874 Non-qualifier 233 DMT21 865 Non-qualifier 234 SUII 864.5 Non-qualifier 235 Man united on top 860.5 Non-qualifier 236 Beastboys 844 Non-qualifier 237 beevahs 841 Non-qualifier 238 ac milan 835.5 Non-qualifier 239 Onumara fc 824.5 Non-qualifier 240 PSG winner 821 Non-qualifier 241 Zamalek 819 Non-qualifier 242 chris_soloz 817.5 Non-qualifier 243 BigDaddyJ 808 Non-qualifier 244 Rawlingx 804.5 Non-qualifier 245 The Bernese Mountain Monsters 795.5 Non-qualifier 246 Roon squad 795 Non-qualifier 247 Yankee Doodle 792 Non-qualifier 248 Tomorrowiwillgin 785 Non-qualifier 249 Chicken Tikka Mo Salah 782.5 Non-qualifier 250 Beatdown Boulevard 775.5 Non-qualifier 251 Teeaf FC 759 Non-qualifier 252 fayyaz49 757.5 Non-qualifier 253 DIDIT 754 Non-qualifier 254 earl 746 Non-qualifier 255 Republic Of Ireland 740 Non-qualifier 256 City 723 Non-qualifier 257 pog 714.5 Non-qualifier 258 FCC gang 708 Non-qualifier 259 Juvi FC 699.5 Non-qualifier 260 KISSPROMISE FC 699 Non-qualifier 261 Villan FC 696.5 Non-qualifier 262 Killer Uncrusted Bagels 680.5 Non-qualifier 263 cornichon 663.5 Non-qualifier 264 Venus Europa 653.5 Non-qualifier 265 Hunchos 649.5 Non-qualifier 266 hmmm546 598 Non-qualifier 267 WK 584 Non-qualifier 268 MNChelseaFan17 574.5 Non-qualifier 269 KC Huskies 565 Non-qualifier 270 Name Team 538.5 Non-qualifier 271 Connor fc 495 Non-qualifier 272 Bayview ST 384.5 Non-qualifier 273 Cjmsoccerstars 348 Non-qualifier 274 Paris Saint-Germanie 340 Non-qualifier 275 Palm Beach Pumas 331 Non-qualifier 276 Rockers 329.5 Non-qualifier 277 FC UB 313.5 Non-qualifier 278 Altun United 287 Non-qualifier 279 Cibubur Revengers 281.5 Non-qualifier 280 JKallday 279.5 Non-qualifier 281 Ronaldo4Ever 275 Non-qualifier 282 AFC Palm Springs 274.5 Non-qualifier 283 Newcastale 270 Non-qualifier 284 Goats 267.5 Non-qualifier 285 Lowkey 260 Non-qualifier 286 ncojan 247 Non-qualifier 287 All-Star Chaos 220.5 Non-qualifier 288 MalFC 216 Non-qualifier 289 Kiel FC 214 Non-qualifier 290 Newton Heath FC 199 Non-qualifier 291 SUey 181.5 Non-qualifier 292 ManCityRecrationalU18Program 164 Non-qualifier 293 Holy Gunnar Solskjaer 157 Non-qualifier 294 burnley 146 Non-qualifier 295 bun 106 Non-qualifier 296 Sticks2304 105 Non-qualifier 297 MoneyBags 101.5 Non-qualifier 298 American Psychos 96.5 Non-qualifier 299 LeonFC 88 Non-qualifier 300 Winheld 87 Non-qualifier 301 FTW 85.5 Non-qualifier 302 SUIIIIIII 85 Non-qualifier 303 Stoners FC 79.5 Non-qualifier 304 Esangeles 79 Non-qualifier 305 Manchecter City FC 54.5 Non-qualifier 306 Bosten FC 42.5 Non-qualifier

I expect there will be some discussion in the comments about which ‘real’ team your team is the equivalent of. I can’t see Stall being thrilled at trying to do well for Arsenal...

As the holders of this competition, my own team The Motley Crewe has a target on its back this year. Last year I was virtual Southampton, but this year I’m representing Aston Villa!

I’ve completed the random draw for the qualifying round, which sees all the ‘non-league’ teams fight for a place in Round 1:

Qualifying Round Draw Equivalent league Eqivalent team Team v Team Eqivalent team Equivalent league Equivalent league Eqivalent team Team v Team Eqivalent team Equivalent league National league Halifax Town The Mighty Maxio v Nerauzzurri Brackley Town National league South National league North Farnborough Town Onana_Whatshisname v Team christopherm1 Darlington National league South National league North Scunthorpe United Team 3timelucky v OOMUNGA Leamington FC National league South National league Dagenham & Redbridge 2NE1 v SIMPLY THE BEST Worthing National league North National league South Bradford Park Avenue RenLowe v AdaptPremie 11 Chippenham Town National league North National league York City Haaland Oates v ivan4eg Chorley National league South National league Eastleigh BOOMSHAKALAKAS v Bumbling Bois Dorking Wanderers National league National league North Eastbourne Borough Burkingham FC v Baltimore Oreos Slough Town National league North National league South Chester FC Team donnelly2007 v The_Tito Spennymoor Town National league South National league Southend United [TyF] SAROMAGDEN84 v Easton FC Chelmsford City National league North National league North Hampton & Richmond Arsenal FC v Team tampatonz Curzon Ashton National league South National league South Kidderminster Harriers PAOK v Nutty United Maidenhead United National league National league Yeovil Town Cactus Functus v [TyF] KOBRADOVICH Ebbsfleet National league North National league Aldershot Town Team G2FC v Liverpool1 Havant & Waterlooville National league North National league South Scarborough Athletic Le Titans 11 v Chudley Cannons Dulwich Hamlet National league North National league North Tonbridge Angels Tsing Yi PPL v Team sean_mck23 Buxton National league South National league Barnet Team Galbally v Joeyis Gloucester City National league South National league North Bath City Toni's Win. v Christian Soldiers Wealdstone National league National league South Banbury United Vidukas Bar and Grill v Bottlers Torquay United National league National league South Boston United Toonami v Awthena FC Boreham Wood National league National league South Alfreton Town Red4Ever v Team intheorist King's Lynn Town National league South National league North Braintree Town NBSVV11 v dolarich Solihull Moors National league National league South Fylde XMEN1892 v Binchokeo FC Welling United National league North National league North Oxford City Team Conoo3 v Voetbal FC Dover Athletic National league North National league South Southport West Spam United v JjamMCFC 22 Taunton Town National league North National league South Peterborough Sports Brisa v Team BrotherGreat Wrexham National league National league Woking Andy (Salary) Capp v Crossfire Hurricane Dartford National league North National league Altrincham FC Goldie v Team DongRom Oldham Athletic National league National league Bromley EPL GALACTICO'S v FatmanCartman FC Hereford United National league South National league Notts County Vicenza Calcio v Spoonthumb FC Hemel Hempstead Town National league North National league North St Albans City Scootlands v Ngolo Ngolo Kante Gateshead National league National league Chesterfield Team wengc1980 v LatchKeyKid Maidstone United National league

GW-22 will see the qualifying round take place, with a new round every even week after that.

Best of luck to all!

~

How do you feel about this competition and your equivalent team? Are you in playing in the qualifying round or coming in later? Let’s hear from you in the comments!

~